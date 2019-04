Plak tegenover De Kruijf in Champions Leaguefinale

De beslissing viel pas in een 'golden set'. Novara won vorige week in Istanbul, maar de ploeg van Plak moest woensdagavond voor eigen publiek met 3-1 buigen voor de titelhouder. Een extra set was nodig om het tweeluik te beslissen. VakifBank liet twee matchpoints liggen, waarna Novara met 16-14 alsnog de winst naar zich toetrok en zich zo voor het eerst plaatste voor de grote Europese finale op 18 mei in Berlijn.



De Kruijf won met Conegliano beide duels met de Turkse club Fenerbahçe met 3-0. De Italiaanse ploeg verloor in 2017 de finale van de Champions League van VakifBank. ''Berlijn, we komen eraan!'', schreef de international van Oranje op Instagram.