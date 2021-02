‘Piloot verloor oriëntatie bij fatale crash Bryant’

De piloot verloor zijn oriëntatie op 26 januari 2020 in de wolken van het heuvelachtige gebied ten noorden van Los Angeles. Het was verboden om op die plek in de wolken te vliegen, maar de piloot deed het toch, aldus Robert Sumwalt, die het onderzoek leidde.

Naast Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna kwamen nog zeven mensen om door de crash. Dat waren alle mensen die aanwezig waren in de helikopter, die uiteindelijk in Calabasas neerstortte.



Vanessa Bryant, de weduwe van Kobe, heeft het bedrijf dat eigenaar van de helikopter was, vorig jaar al aangeklaagd. ,,Ik geloof dat er een kans was dat Kobe en Gianna vandaag nog zouden leven als hun helikopter was uitgerust met de veiligheidsuitrusting die straks vereist wordt door nieuwe federale wetgeving”, zei Vanessa in juni 2020.