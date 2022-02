Pijnlijke fotosessie: titelverdediger Herlings mist start WK MXGP na voetoperatie

Het wereldkampioenschap motorcross gaat over 2,5 week van start in Engeland zonder titelverdediger Jeffrey Herlings. De 27-jarige KTM-rijder is geopereerd aan zijn linkervoet, die hij maandag blesseerde tijdens een val op het circuit van Red Sands in Spanje.

Het ongeluk gebeurde tijdens de traditionele fotoshoot van het fabrieksteam, waarbij de rijders ook wat sprongen maken voor mooie plaatjes. Op videobeelden is te zien hoe Herlings met lage snelheid een bult neemt en bij de landing onderuit gaat. ,,We betalen een hoge prijs voor een crash van niets”, verklaart Herlings in een persbericht van KTM na de operatie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik denk dat ik een klein steentje raakte bij het opstijgen. Daardoor vloog ik voorover over het stuur. De impact op m’n linkervoet was best groot en het was zaak om het zo goed mogelijk te laten herstellen.”

Verbrijzelde rechtervoet

Daarvoor vertrok de wereldkampioen in allerijl naar België. In het AZ Herentals voerde Stefaan Verfaillie de operatie uit. Dezelfde orthopedisch chirurg behandelde in 2019 ook zijn verbrijzelde rechtervoet na een trainingsongeval op hetzelfde circuit.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel zal duren. ,,We hebben hard gewerkt om in 2022 competitief aan de start te verschijnen en het doel is nu om zo snel mogelijk terug te keren”, aldus Herlings.

Teammanager Joel Smets verwacht dat zijn pupil binnen twee weken uit het gips is en al weer lichte trainingen kan doen. ,,Zoals zwemmen en andere activiteiten. Daarna gaan we bekijken hoe het herstel verloopt, voordat we zijn rentree in de grands prix kunnen plannen. Als we het van de positieve kant bekijken, kunnen we zeggen dat de blessure niet zo zwaar is als in 2019.” Dat jaar miste Herlings de eerste zeven MXGP-weekeinden, waardoor hij op slag kansloos was voor de wereldtitel.