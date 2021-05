Phoenix Suns nestelt zich naast koploper Utah Jazz

Sanne Wevers gaat situatie rond vader uit de weg: ‘Alle vragen daarover vind ik moeilijk’

21 april Komt Basel 2021 in het rijtje van bloopers of succesnummers? Dat was ook voor Sanne Wevers de vraag. Het antwoord op de openingsdag van de Europese kampioenschappen turnen wijst in de goede richting. Als tweede plaatste ze zich voor de finale van zondag. Voor het eerst treft ze dan ook tweelingzus Lieke in een toestelfinale van een EK of WK.