Phoenix Suns één zege verwijderd van eerste NBA-finale in 28 jaar

Schippers snelt op NK naar zesde titel 100 meter: ‘Ik heb gewonnen en daar draait het om’

25 juni Dafne Schippers heeft haar zesde nationale titel op de 100 meter veroverd. De 29-jarige Utrechtse atlete won op de NK in Breda de finale in een tijd van 11,20. Marije van Hunenstijn finishte als tweede in 11,28 en verdiende daarmee het zilver. Jamile Samuel pakte het brons in 11,34.