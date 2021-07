Phoenix Suns delen eerste tikje uit in finale NBA

De 36-jarige Chris Paul was de man van de avond. De veteraan, debutant in de NBA Finals, nam 32 punten voor zijn rekening en was goed voor 9 assists. Devin Booker en Deandre Ayton noteerden respectievelijk 27 en 22 punten.

De Bucks konden beschikken over hun sterspeler Giannis Antetokounmpo, hij kwam tot 20 punten. De 26-jarige Griek liep vorige week in het vierde duel met Atlanta Hawks een knieblessure op. Zonder hun grootste ster wisten de Bucks de best-of-sevenserie, met als inzet de titel in de Eastern Conference, met 4-2 te winnen.



Het tweede duel van de NBA Finals wordt ook in Phoenix gespeeld. De club die als eerst vier duels wint, is kampioen van de NBA.