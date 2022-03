Phil Mickelson voor het eerst sinds 1994 niet op de Masters na ‘roekeloze’ kritiek op organisatie

De Amerikaan ontbreekt nu op de deelnemerslijst van de Masters, van 7 tot en met 10 april op Augusta. Mickelson won het befaamde groene jasje op de major in eigen land in 2004, 2006 en 2010. Vorig jaar zegevierde de Amerikaan voor de tweede keer op het PGA Championship, waarmee hij de oudste majorwinnaar ooit werd. Mickelson won in zijn carrière ook een keer het Brits Open.

Mickelson verweet de PGA Tour recentelijk ,,onaangename hebzucht”, omdat de organisatie van de tour vrijwel alle mediarechten bezit, ook op beelden van de golfers. De Amerikaan dreigde over te stappen naar een nieuwe golftour, die met hulp van investeerders uit Saudi-Arabië zou moeten worden opgezet. Hij sprak wel in harde bewoordingen over de Saudi’s. ,,We weten dat ze Jamal Khashoggi hebben vermoord en er slecht op staan wat betreft mensenrechten. Ze executeren mensen omdat ze homo zijn. Als je dit allemaal weet, waarom zou ik het dan toch zelfs maar overwegen? Omdat dit een eenmalige kans is om te veranderen hoe de PGA Tour werkt.”

Mickelson had al snel spijt en zei in een uitgebreid bericht op Instagram dat zijn uitlatingen ,,roekeloos” waren. ,,Ik heb wat tijd nodig voor degenen in mijn leven waar ik het meeste van houd en om te werken aan de man die ik wil zijn.” Mickelson schreef ook dat hij de afgelopen tien jaar steeds meer last kreeg van druk en stress.

De Amerikaan kwam sinds eind januari niet meer in actie. Commissaris Jay Monahan van de PGA Tour wil niet zeggen of Mickelson geschorst is. ,,Hij heeft uit eigen beweging een pauze genomen en hij heeft om tijd gevraagd. Die tijd geven we hem’́’, aldus Monahan. ,,We reageren niet op disciplinaire zaken, potentiële zaken en actuele zaken. Maar iedere golfer is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.”