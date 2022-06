Paul van Ass nieuwe bondscoach hockeysters: ‘Eerlijk is eerlijk, ik moest wel even nadenken’

Van Ass, die een contract ondertekent tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, is de opvolger van Alyson Annan. Begin dit jaar nam hockeybond KNHB afscheid van haar. Uit evaluatiegesprekken met de internationals bleek dat niet alle betrokkenen een goed gevoel hadden bij het teamklimaat waarin was gepresteerd. Vooral de sterke hiërarchie werd als remmend ervaren op de ,,openheid en eigenheid”. Ook negatieve ervaringen met de bondscoach werden genoemd. Onder leiding van Annan wonnen de Nederlandse vrouwen vorig jaar bij de Spelen in Tokio olympisch goud.

Van Ass was van 2010 tot 2014 bondscoach van de Nederlandse hockeymannen. Van september tot november combineert hij het bondscoachschap met zijn huidige rol als trainer van de mannen van HGC. Van Ass was in 2012 met de Nederlandse mannen dicht bij goud op de Spelen van Londen. Duitsland bleek in de finale te sterk. In de halve eindstrijd maakte Oranje tegen Groot-Brittannië (9-2) grote indruk.

,,Eerlijk is eerlijk, toen de KNHB mij vroeg voor deze functie moest ik er wel even over nadenken”, zegt Van Ass. ,,Bij HGC heb ik het namelijk erg naar mijn zin. Maar het is een enorme eer als je gevraagd wordt je land te vertegenwoordigen, ook als bondscoach. Met de Nederlandse hockeyvrouwen, een team dat succes na succes heeft behaald en zich momenteel in een moeilijkere fase bevindt, vind ik een grote uitdaging. Met mijn ervaring wil ik graag bijdragen aan het proces dat dit team doormaakt. En natuurlijk wil ik met hen de nummer 1 van de wereld blijven.”

De hockeybond kwam al snel bij Van Ass uit, zegt bestuurslid Renske van Geel. ,,Paul heeft een sterke persoonlijkheid en is tegelijkertijd zeer benaderbaar voor de sporters waarmee hij werkt. Hij heeft de afgelopen twintig jaar weliswaar vooral mannenteams gecoacht, maar kan daardoor met een open en frisse blik in september binnen het vrouwenhockey aan de slag. We vinden het fijn dat er nu, een maand voor de start van het WK, duidelijkheid is over het bondscoachschap op de langere termijn. Tegelijkertijd is het voor nu belangrijk dat de speelsters zich eerst op het komende WK kunnen richten, samen met Jamilon.”