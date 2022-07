Parijs onthult slogan voor Spelen 2024: evenement in teken van openheid

Liemarvin Bonevacia mist finale 400 meter op WK atletiek

Liemarvin Bonevacia heeft bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet de finale gehaald van de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in zijn heat van de halve finales als zesde en die klassering was onvoldoende om door te dringen tot de finale. Zijn tijd van 45,50 lag ruim een seconde boven zijn Nederlands record (44,48).

21 juli