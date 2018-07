Pacquiao slaat bij rentree wereldkampioen Matthysse KO

Pacquiao is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. Hij won 59 van zijn 68 wedstrijden. In 2015 moest hij zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Floyd Mayweather Junior, tijdens een titelgevecht dat voor wedstrijd van de eeuw doorging. Pacquiao is ook politicus en zit in de Filipijnse senaat.