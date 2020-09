Paard overleden tijdens tweede dag NK dressuur

Video Miami Heat start finale met nipte zege, Nuggets verrassen Clippers en halen finale

16 september Miami Heat is de finale van de Eastern Conference in de basketbalcompetitie NBA begonnen met een nipte zege op Boston Celtics. In de extra tijd zorgde Bam Adebayo in de slotseconden met een blok en een benutte vrije worp voor de zege in de eerste wedstrijd: 117-114. In de Western Conference heeft Denver Nuggets zich geplaatst voor de finale.