Oud-waterpolobondscoach Mauro Maugeri (58) overleden

Maugeri kon het succes van Robin van Galen, die hij na de gouden Olympische Spelen van Peking opvolgde, niet continueren. Bij de WK in 2011 werd de ploeg van de Italiaan slechts zevende. Een jaar later bij het EK in eigen land kwam de ploeg niet verder dan de laatste acht. Dieptepunt was het mislopen van de Olympische Spelen in Londen in 2012, waar titelverdediger Nederland ontbrak.