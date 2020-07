Oud-turnster Masela was bang voor Vincent Wevers: ‘Daar heb ik nu wel last van’

Wyomi Masela stopte drie jaar geleden met turnen, maar nog altijd dreunen de jaren in de turnhal onder leiding van de strenge trainer Vincent Wevers na. Vooral de opmerkingen over haar lijf en gewicht hakten er in. „Ga maar een extra rondje hardlopen. Je bent te zwaar. Hij heeft me niet heel erg gekleineerd, maar gaf me continue het gevoel dat ik het niet goed deed. Ik heb me daar heel rot over gevoeld en nog steeds heb ik er veel last van.”