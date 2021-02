Oud-turncoach Amerikaanse ploeg aangeklaagd voor mensenhandel en seksueel misbruik

Hashimoto volgt seksisti­sche Mori op als voorzitter organisa­tie­co­mité Tokio

18 februari Oud-olympiër Seiko Hashimoto (56) is benoemd tot nieuwe voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen van Tokio. Ze volgt oud-premier Yoshiro Mori op. De 83-jarige Japanner trad eind vorige week terug nadat ophef was ontstaan over enkele vrouwonvriendelijke uitspraken die hij kort geleden had gedaan.