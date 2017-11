Oud-topatleet Jos Hermens nieuwe eigenaar FBK Games

De huidige eigenaar, het Belgische sportmarketingbureau Golazo Athletics, was drie jaar geleden de redder van het evenement. De gemeente Hengelo wilde het atletiekstadion toen verkopen aan FC Twente, dat het zou ombouwen tot voetbalstadion. De komst van Golazo zorgde voor het voortbestaan van de spelen.



De nieuwe eigenaar, Global Sports Communication, is al 30 jaar verbonden aan de FBG Games omdat het bedrijf het deelnemersveld samenstelt. GSC is het managementbureau van meer dan 150 atleten uit de hele wereld. Hermens is er directeur, oud-Olympisch kampioene Van Langen is er evenementenmanager.



De volgende editie van de FBK Games staat gepland op 3 juni 2018.