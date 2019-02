Oud scoreblaadje uit NBA is nu een ton waard

Topfavo­riet en titelverde­di­ger Hirscher ziek aangekomen bij WK

13 februari De topfavoriet voor de wereldtitels op de reuzenslalom en slalom is ziek aangekomen in het Zweedse Are. De Oostenrijkse skiër Marcel Hirscher is verkouden en heeft keelpijn. Hij zegde vandaag een persbijeenkomst af en een woordvoerder van het Oostenrijkse team wist ook niet of zijn deelname aan de reuzenslalom op vrijdag in gevaar is.