Oud-schermer Kardolus op zestigjarige leeftijd overleden

Kardolus is de oudste zoon van voormalig bondscoach Kasper Kardolus, op 80-jarige leeftijd nog steeds actief als leraar in zijn eigen schermschool Zaal Kardolus in Zoetermeer.

Oscar Kardolus was de laatste jaren zeer actief bij het veteranenschermen, onder meer als bestuurslid van de veteranencommissie van de Europese bond EFC. Daarnaast was hij belangeloos ontwikkelaar en beheerder van diverse schermwebsites en wedstrijdleider bij vele toernooien. Ook was hij erelid van de Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond en vanwege zijn grote kennis van de regels en procedures een gezaghebbend aanspreekpunt in de schermwereld. Kardolus wordt dinsdag gecremeerd in Zoetermeer.