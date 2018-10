Oud-baas Amerikaanse turnbond gearresteerd

Lonneke Sloetjes 'Vooraf geniet ik niet van zo’n belangrij­ke wed­strijd'

7:53 Ze is bescheiden en soms verlegen, maar ondertussen is Lonneke Sloetjes (27) een van de beste volleybalsters ter wereld. Op dit WK is ze in topvorm. Dat kan morgenochtend (06.40 uur) bepalend zijn voor Nederland, wanneer er met Servië wordt gestreden om een plek in de finale.