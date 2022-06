Oranjeploeg zwemt Nederlands wisselslagrecord: ‘Echt top’

Met video Matt Fitzpa­trick (27) wint US Open: ‘Ik kan nu als een gelukkig man met pensioen gaan’

De Engelse golfer Matt Fitzpatrick heeft zondag de US Open gewonnen na een buitengewoon spannende strijd op The Country Club even buiten Boston. Op de slotdag hield hij zijn zenuwen net iets beter in bedwang dan de nummer 1 van de wereld Scottie Scheffler en Will Zalatoris. Fitzpatrick had in de eindscore over vier dagen een slag minder nodig dan beide Amerikanen.

20 juni