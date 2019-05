Oranje-vriendinnen Plak en De Kruijf vandaag tegen elkaar in CL-finale

BerlijnCeleste Plak (23) en Robin de Kruijf (28) zijn al jaren de vaste kamergenoten bij het nationale volleybalteam, maar staan vandaag tegenover elkaar in de voor hun club belangrijkste wedstrijd van het jaar: de Champions Leaguefinale in Berlijn tussen Novara en Conegliano.

Door Lisette van der Geest



,,In het vrouwenvolleybal geldt vaak de ongeschreven regel: je moet lief en leuk doen. En vooral niet te kattig zijn”, zegt Celeste Plak. Maar gelukkig bestaat tussen al die aardige gedragingen ook de instelling van Robin de Kruijf. Plak: ,,Haar interesseert het niks, zij gaat er altijd met een gestrekt been in. Dat waardeer ik erg in haar.” Het enige nadeel nu voor Plak: Precies die instelling is het grote gevaar voor haar club Novara in de Champions Leaguefinale van vandaag.

Plak (23) en De Kruijf (28) zijn al jaren vaste kamergenoten bij het Nederlands team, maar vandaag in Berlijn elkaars grote concurrenten in de strijd op het hoogste Europese clubniveau. Plak: ,,Een wedstrijd waar de hele volleybalwereld naar kijkt. En wij, twee meisjes uit Schalkwijk en Tuitjenhorn, staan toch even mooi tussen al dat volleybalgeweld.”

Meeste vuur

Op papier is het simpel: Conegliano won het Italiaanse landskampioenschap. De club was in de eindstrijd tegen Novara in drie wedstrijden drie keer de beste. Maar een finale speel je niet alleen op kwaliteit, zegt Plak. ,,Maar ook met je hart, met passie. Degene die deze dag het meeste vuur heeft, gaat met de mooie prijs naar huis.” In het laatste treffen van beide clubs lag bovendien een belangrijke rol voor De Kruijf, toen Conegliano het even moeilijk had tegen Novara.

Plak: ,,De sterke kant van Rob is dat zij een team enorm kan opzwepen met agressiviteit, wat in het vrouwenvolleybal dus vaak niet zo gebeurt. In de finale hielp zij haar team daar enorm mee toen zij inzakten. Dan komt de harde kant van Rob naar boven, geeft ze iedereen de falie en komen ze er weer bovenop. Dat is een sterke, positieve kant, maar een heel gevaarlijke nu in Berlijn.”

Druk

Maar De Kruijf rekent zich aan de andere kant nog niet rijk. Integendeel. De overtuigende winst eerder deze maand geeft vertrouwen, tegelijkertijd weet ze: een Champions Leaguefinale kan zomaar anders verlopen. ,,Het is maar één wedstrijd, in plaats van meerdere wedstrijden om het landskampioenschap. Dan kan er van alles gebeuren. En juist doordat we nu weer tegen Novara spelen, staat er andere druk op. Als we nu zouden verliezen, maakt dat de winst van het kampioenschap minder zoet.”

De clubs weten wat ze van elkaar kunnen verwachten. De Kruijf: ,,Ik denk dat het goed was dat wij het in de strijd om het landskampioenschap bij de laatste wedstrijd een stuk lastiger hadden dan ervoor.” De eerste twee keer treffen eindigde beide keren met 3-0 in het voordeel van Conegliano. De Kruijf: ,,Dat beangstigde me een beetje. Zo makkelijk kan het niet zijn, dacht ik nog. Daarna kwam die derde wedstrijd waarin het 3-2 werd. Daar werd iedereen weer even op scherp gezet. Novara is een goed team, dat doen we niet even.”

Het treffen tussen beide Oranjespeelsters blijft een uitdaging, al was het maar om het mentale spel dat erbij komt kijken. De Kruijf: ,,Als ik straks tegenover Plak -,,Ik zeg altijd Plak, klinkt zo lekker” - moet aanvallen, weet ik dat zij weet wat mijn favoriete aanval is. En ik weet dat zij in het blok tegenover mij zal denken: gaat ze dat nu dan juist wél doen, of niet? Dat vind ik wel grappig.”

Videobeelden

Plak merkt op haar beurt in de voorbereidingen juist dat zij tijdens het bekijken van videobeelden - vaak drie keer een half uur voor een wedstrijd – regelmatig automatisch De Kruijf in de gaten houdt. ,,Daar betrap ik mezelf op. Mijn vaste plek is achterin de zaal. Soms kijken teamgenoten verbaasd om, omdat ik weer zit te gniffelen omdat ik Rob een raar sprongetje zie maken en zij dat helemaal niet door hadden.”

In aanloop naar de finale van vandaag trainde Plak harder dan de weken daarvoor. Het verlies om het landskampioenschap en de manier waarop was teleurstellend. ,,We kunnen beter dan wat we daar lieten zien. Daarom moesten we intensiever trainen. We zijn hongerig en er staat een gigantisch grote prijs op het spel en een strijd waarin we willen laten zien wat we kunnen.”

De wedstrijd in Berlijn ziet ze als een groot volleybalfestijn, een affiche voor haar sport. Niet alleen de vrouwenfinale wordt vandaag gespeeld. Na de vrouwen, die om 16.00 uur beginnen, komen de mannen van Zenit Kazan en Cucine Lube Civitanova.