Oranje verliest ook van Oekraïne op OKT

Maar Oekraïne bleek toch net wat sterker dan Oranje, dat negen spelers van Tilburg Trappers in de gelederen had. Met een treffer in de eerste periode en twee in de tweede (waarvan een in powerplay) maakten de Oost-Europeanen het verschil. Polen en Kazachstan maken later op de dag in een onderling duel uit welk van deze twee landen zich plaatst voor de laatste groepsfase van de olympische kwalificatie.