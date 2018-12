Oranje treft angstgegner Noorwegen: laatste jaren werd alles verloren

Nederland is nog ongeslagen op dit EK, Noorwegen moest al twee nederlagen incasseren, maar dat betekent niet dat de handbalsters van bondscoach Helle Thomsen op voorhand de grote favoriet zijn voor de kwartfinale die vanavond om 21.00 uur begint. Noorwegen is de regerend Europees kampioen, én jarenlang de angstgegner van Nederland.

Door Lisette van der Geest



De eerste zin in het programmaboekje van het EK zegt genoeg: De Noorse vrouwen waren het laatste decennium de leidende kracht in het handbal. Zeven keer wonnen ze het Europees kampioenschap, de laatste keer was twee jaar geleden. Tegenstander in de finale: Nederland. Het onderlinge verschil was destijds uiteindelijk slechts één punt (29-30). Minutenlang zat Nycke Groot vervolgens alleen op het veld, de teleurstelling zichtbaar, de hals van haar shirt gefrustreerd tussen haar tanden.

Het is een van de vier confrontaties tussen de twee handbalteams in de afgelopen jaren. Nooit wist Nederland te winnen van de Noorse vrouwen. Maar dit EK is Nederland nog steeds ongeslagen, de handbalsters van bondscoach Helle Thomsen hebben reeds vier wedstrijden gespeeld. Zelfs het uitvallen van ’s werelds beste handbalster Groot, vroeg in de laatste wedstrijd afgelopen zondagavond, bracht daar geen verschil in. Of Groot vanavond speelt is nog steeds onbekend. Thomsen liet weten zo lang mogelijk te wachten met het geven van duidelijkheid. Ze wil de Noren niet wijzer maken.

Noorwegen kende dit toernooi een beduidend slechtere start, met twee verloren wedstrijden in de poulefase. Daarnaast mist het team net als Nederland een aantal speelsters, met in het bijzonder sterspeelster Nora Mørk, topscorer tijdens de Olympische Spelen twee jaar geleden en het WK van vorig jaar.

,,Dat Mørk ontbreekt is fijn voor ons”, zei Tess Wester vooruitblikkend op de confrontatie. ,,Maar dan zul je zien: ik zeg dit nu, vervolgens schiet er wel een ander van de rechteropbouw op het doel. Je weet het nooit en de Noren hebben ook wedstrijden dik gewonnen in hun poule. Die staan staan er gewoon hoor. En als hun keepsters ballen stoppen, is het heel lastig.”

Een van de nederlagen in de poule liep Noorwegen op tegen Duitsland, waar Henk Groener bondscoach is. Groener: ,,We wisten dat als we kans hadden, dit de eerste wedstrijd zou zijn. Dat kan nog een wedstrijd zijn waarin ze denken: het toernooi begint in de tweede week. Maar de Noren zijn kwetsbaar dit toernooi. Dat heb ik ook tegen Helle (Thomsen, red.) gezegd. Al lijken de Noren tegelijkertijd de weg terug gevonden te hebben.”