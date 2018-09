Oranje kan stunten op het WK: 'De barrière is nu doorbroken'

Door Rik Spekenbrink



Het donderde in de sporthal op ­Papendal. Wat er gebeurde is niet belangrijk, maar Bas van de Goor was blij met wat hij zag. Het mag, nee, het móét, in de aanloop naar een groot toernooi af en toe knetteren, ook al is het een oefenpotje zonder publiek tegen Argentinië. ,,Het mag niet te relaxed zijn. De spanning moet voelbaar oplopen.’’



Van de Goor houdt met zijn foundation kantoor op het nationaal sportcentrum. Soms ziet hij de volleybalinternationals bij de boterham, of pikt hij vijf minuutjes training mee. Echt dicht zit hij er niet meer op, benadrukt het lid van het gouden olympisch team van 1996. Zo’n akkefietje is dus een goed teken, wil hij maar zeggen. ,,Ik weet nog dat wij voor een groot toernooi een oefenpotje speelden, kern tegen wissels. Guido Görtzen, Peter Blangé, Henk-Jan Held, Olof van der Meulen, Ron Zwerver en ik verloren met 15-1 van het B-team, 15-1! Ook dat is niet per se slecht: de beste trainingen heb je niet vlak voor een WK.”