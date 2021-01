Oranje-international Simmons in MLB naar Minnesota Twins

De korte stop speelde de afgelopen vijf jaar bij Los Angeles Angels. Simmons kwam daarvoor uit voor Atlanta Braves. De honkballer van Curaçao heeft in zijn prijzenkast vier Golden Gloves staan, de prijs voor de beste verdedigende speler per seizoen op een bepaalde positie. Simmons speelde al ruim duizend wedstrijden in de MLB.

Minnesota Twins was in het afgelopen seizoen, fors ingekort als gevolg van het coronavirus, een van de best presterende ploegen. In de play-offs werden de Twins echter al in de wildcardseries uitgeschakeld.