Oranje handbalsters na zege op Montenegro al zeker van ticket voor WK 2023

Haagse tiener India Sardjoe pakt wereldti­tel bij nieuwe olympische sport breakdance

India Sardjoe maakt furore in de breakdancewereld. De pas zestienjarige Haagse kroonde zich afgelopen nacht in New York als jongste deelnemer ooit tot wereldkampioene. Het betekende voor haar de kers op de taart, nadat ze eerder deze maand in Manchester al de Europese titel pakte.

13 november