Oranje begint WK handbal met monsterzege: Puerto Rico met 40 punten verschil overklast

Hockeyers eindigen op gelijke hoogte met wereldkam­pi­oen België bij debuut bondscoach Delmee

De Nederlandse hockeyers hebben bij het debuut van bondscoach Jeroen Delmee gelijkgespeeld tegen België. In het lege Wagener Stadion in Amstelveen werd het in de Pro League 2-2 tegen de regerend wereld- en olympisch kampioen. Na de reguliere speeltijd won Oranje wel de shoot-outs met 3-0, goed voor een bonuspunt.

26 november