Opvallende rentree van polsstokhoogspringer Vloon: auto's, claxons en een lichtshow

Video Topgolf in coronatijd, zo zal het eruitzien

12 juni Ook de golfbal rolt weer. Althans, voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In het Texaanse Fort Worth is de meteen al sterk bezette Charles Schwab Challenge het decor voor het eerste PGA-toernooi in drie maanden. En een hoop is anders op de golfbaan in coronatijd, zo veel is wel duidelijk.