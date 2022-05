Opvallende deelnemer Dutch Open: 14-jarige Oekraïnse amateur Lev Grinberg

Het was de jonge amateurgolfer Lev Grinberg die afgelopen weekeinde tijdens de Soudal Open onder Antwerpen de show stal. In zijn eerste grote internationale toernooi deed de 14-jarige Grinberg haast probleemloos mee met de betere professionele golfers tijdens het toernooi van de DP World Tour (voorheen European Tour).

Grinberg is geboren in Oekraïne, maar woont al bijna tien jaar in Antwerpen, waar hij zich heeft aangesloten bij de internationale golfclub van Rinkven. Op zijn thuisbaan was de jonge speler een van de zes amateurs die mocht meedoen aan de Soudal Open. Met zijn 14 jaar, 6 maanden en 6 dagen wist hij zich als tweede jongste speler ooit de cut te halen op de DP World Tour. Alleen de Chinees Guan Tianlang (14 jaar en 169 dagen) was in 2013 nog iets jonger.