Oproep: wat mist u zelf het meest?

Lezersoproep Leven zonder sport maakt ons chagrijnig

11:04 Geen bord op schoot zondagavond, niet in de file naar Zandvoort op 3 mei voor de grand prix en een heerlijk gevulde sportzomer die in duigen viel. Sportfans missen in deze tijden van corona hun uitlaatklep. ,,En dat is een gevaarlijke ontwikkeling.”