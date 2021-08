Opnieuw Nederlands succes op Paralympische Spelen: goud en brons op 200 meter, vierde medaille Zijderveld

Van Gansewinkel veroverde de titel in een tijd van 26,22 seconden. Alkemade was met een tijd van 26,80 goed voor de derde plaats. Van Gansewinkel won eerder al brons bij het verspringen. Ze komt ook nog in actie op de 100 meter.

Van Gansewinkel keek terug op een mooie race. ,,Ik voelde mij zo klaar hiervoor. Ik ben nog nooit zo klaar geweest. Ik moest er vol voor gaan en dan wist ik dat ik een kans had. Ik ben gewoon paralympisch kampioen. Wie had dat gedacht.”

Alkemade was niet tevreden over haar start. ,,De start ging niet goed. Ik was niet scherp. Ik heb daarna alles gegeven. Marlène was sterker. Maar ik mag niet klagen. Dit zijn mijn eerste Paralympische Spelen. Ik heb nog een hoop jaren te gaan.”

Zwemmen

Ook bij het zwemmen was er paralympisch succes. Zwemster Chantalle Zijderveld heeft haar vierde medaille veroverd bij de Paralympische Spelen in Tokio. De 20-jarige Zwijndrechtse behaalde dinsdag de bronzen plak op de 100 meter vlinderslag in een tijd van 1.07,91. De Amerikaanse Mikaela Jenkins won in 1.07,52. Eerder pakte Zijderveld in de Japanse hoofdstad goud op de 100 meter schoolslag en zilver op de 50 en de 100 meter vrije slag.

Zijderveld noemde de bronzen plak de mooiste medaille die ze ooit heeft gewonnen. ,,Dit is echt te gek. Van tevoren wilde ik op elke afstand een medaille pakken. Deze was moeilijk omdat het mijn minst goede afstand is. Dan is brons geweldig. Mijn tijd was niet zo goed, maar daar gaat het in de Paralympische finale niet om.” Op de tweede baan richting de finish kwam Zijderveld in de buurt van haar Australische en Amerikaanse concurrentes. ,,Ik kwam nog super dichtbij. Het lukte helaas net niet, maar brons is helemaal top.’’

Chantalle Zijderveld won eerder al goud.