Ophef bij zaalhockey: teams doen laatste 1,5 minuut helemaal niets, concurrent degradeert

Column Thijs Zonneveld | Er was een herhaling nodig om te zien hoe smerig lekker de 3-1 in de kruising sloeg

Van het EK zaalvoetbal - of futsal zo u wilt - krijgt columnist Thijs Zonneveld heimwee naar de pleintjes en trapveldjes uit zijn jeugd. ,,Want laten we wel wezen: futsal is pleintjesvoetbal voor pro’s”.

21 januari