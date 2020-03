Ook WK ijshockey voor vrouwen in Canada afgelast

Moto2 Bendsney­der begint in Qatar op vijfde plaats na beste kwalifica­tie ooit

18:23 Bo Bendsneyder heeft de vijfde tijd neergezet in de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar in de Moto2-klasse. De 21-jarige Rotterdammer van NTS RW Racing noteerde op het circuit in Losail een ronde van 1.58,410 en was daarmee 0,274 langzamer dan de Amerikaan Joe Roberts. Het betekende zijn beste kwalificatie ooit.