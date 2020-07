Ook Vlaamse turnsters getuigen over misbruik: ‘Elke dag kreeg ik te horen dat ik waardeloos was’

VideoOok in België komen steeds meer turnsters en oud-turnsters naar buiten met getuigenissen over verbale en fysieke intimidatie door coaches.

Sportzender Sporza publiceerde de verhalen van Dorien Motten, Gaëlle Mys en Laura Waem en die komen overeen met die van de Nederlandse gymnastes die de afgelopen dagen hun verhaal deden. Er is sprake van vernederingen, pesterijen en intimidatie. Volgens Sporza is de biecht van de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman de aanleiding voor de vrouwen om de wantoestanden te openbaren.

,,Er was heel veel intimidatie en heel erge pesterijen. Ik ben elke dag wenend naar huis gereden", vertelde Mys, die meedeed aan drie Olympische Spelen. ,,Op een bepaald moment dacht ik: als ik nu tegen een boom rijd, zal ze weten dat dit haar schuld is. Dat ging dus heel ver.”

Mys duidt in haar getuigenis op de trainers Marjorie Heuls en Yves Kieffer, die na de Olympische Spelen van Rio in 2016 wel zijn aangesproken op hun aanpak, maar in dienst zijn gebleven van de Vlaamse turnfederatie. “Ik hoop gewoon dat de volgende generaties niet zullen meemaken wat wij hebben meegemaakt. Veel ex-gymnasten zitten nu nog altijd met trauma’s. De gevolgen voor later worden erg onderschat. Ik heb zelf na mijn carrière ook afgezien, heb zelfs psychologische hulp gezocht”, aldus Mys.

Motten, die nog altijd actief is, deed haar relaas op Instagram. ,,Tijdens mijn periode als lid van de nationale ploeg werd ik vernederd, geïntimideerd en gepest. Elke dag kreeg ik te horen dat ik waardeloos was, dat ik lui en dik was en dat ik nooit wat zou bereiken. Mijn zelfvertrouwen zakte onder nul en mijn zelfbeeld was verschrikkelijk. Ik heb verschillende keren met de turnfederatie gesproken. Die mensen hadden ons moeten beschermen. Er werden beloftes gedaan, maar niks veranderde.”

De Vlaamse gymfederatie Gymfed geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. ,,Na de Spelen van Rio heb ik gezegd: deze manier van werken is niet voor herhaling vatbaar”, zegt algemeen directeur Lode Grossen. ,,Vanaf dan hebben we werk gemaakt van een gedragscode en hebben we het team beter gestoffeerd.”

Maar volgens turnster Waem, in 2018 gestopt, bleven kleineringen en pesterijen ook na Rio doorgaan. ,,Na alles wat ik heb zien gebeuren of zelf ondervonden heb, zijn de reacties van de federatie op de verhalen van de moedige gymnasten in de media niet te aanvaarden. Een klap in het gezicht van alle gymnasten die lijden en geleden hebben. Er moeten excuses en veranderingen komen vanuit de Gymfed en het huidige trainersteam.”