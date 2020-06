Ook topsporters ervaren: volledig herstellen van corona kan maanden duren

Door Rik Spekenbrink



Er was eens een profvoetballer met corona. Negen weken nadat hij was getroffen door het virus kon hij nog steeds zijn training niet hervatten. ,,Een week later ging het ietsje ­beter, maar het is een langzaam proces’’, zegt longarts Bob van den Berg van het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, tevens lid van het medisch expertteam van NOC*NSF, over zijn anonieme patiënt.



Van den Berg ziet dit beeld steeds vaker. ,,Patiënten die prima door de hele toestand zijn gekomen en redelijk lijken opgeknapt, blijven de eerste maanden na het virus hangen op een bepaald niveau.’’ Extreem hoge hartslag, kortademigheid en slappe spieren maken dat velen ook lang na hun ziekte nog moeilijk intensief kunnen trainen. ,,We tasten nog in het duister over de precieze mechanismen erachter, want bij metingen is niet altijd iets te vinden. Maar ons advies aan topsporters is duidelijk: neem de tijd. Begin op een belachelijk amateuristisch niveau met trainen.’’