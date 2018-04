Ook klein verlies voor curlingploeg tegen Duitsland

Wa­ter­po­lole­gen­de Evert Kroon (71) overleden

8:51 Op 71-jarige leeftijd is zondag Evert Kroon overleden. De voormalige keeper van het Nederlands waterpoloteam is 71 jaar geworden. Kroon naam met Oranje deel aan de Olympische Spelen van Mexico (1968), München (1972) en Montréal (1976). In Canada pakte Nederland verrassend brons, onder meer door een de Kroon, die die jaren de beste keeper ter wereld was.