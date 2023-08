Ontroerende beelden: atleet wacht partner na WK snelwandelen op finish op met ring

Sifan Hassan trots op bronzen medaille: ‘Voor iemand die uit de marathon komt, is dit historisch’

Een bronzen WK-medaille is in de grootse erelijst van Sifan Hassan geen hoogtepunt. Toch was het brons op de 1500 meter een bewijs van haar extreme veelzijdigheid. In april liep ze nog 42 kilometer en 195 meter. ,,Ik had dit eerlijk gezegd niet verwacht.”