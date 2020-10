Ontketende Hassan verpulvert toptijd van Radcliffe in stromende regen

Met haar toptijd in het kletsnatte FBK-stadion liep Hassan twee klinkende namen uit de atletiekhistorie uit de boeken. Lornah Kiplagat raakte haar Nederlands record (30.12,53) uit 2003 kwijt. De Engelse hardlooplegende Paula Radcliffe had sinds 6 augustus 2002 de Europese toptijd in handen met 30.01,09, maar moet dat record dus na ruim achttien jaar van haar palmares schrappen.



De ontketende Hassan dook ver onder haar eigen persoonlijk record; dat stond sinds vorig jaar op 30.17,62. Het wereldrecord werd tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro gelopen door Almaz Ayana uit Ethiopië: 29.17,45. Daar bleef Hassan dus minder dan twintig tellen boven.