Onnavolgbare Biles vestigt record met 24 WK-medailles

Daarmee kwam ze op 24 WK-medailles en liet ze de Wit-Rus Vitali Tsjerbo (23 medailles) definitief achter zich. De 22-jarige Amerikaanse heeft nu 18 wereldtitels achter haar naam en veroverde daarnaast drie keer zilver en drie keer brons. De zege op balk was haar vierde goud dit jaar nadat ze eerder de allroundfinale en de toestelfinale op sprong had gewonnen. Ook won ze met haar land de teamfinale.

Op balk kwam Biles tot een score van 15,066. De Chinese titelverdedigster Liu Tingting werd met een score van 14,433 tweede, voor haar landgenote Li Shija: 14,300. Sanne Wevers, olympisch kampioene op het toestel, ontbrak in de finale. De Oldenzaalse was na veel blessureleed nog niet fit genoeg om optimaal te presteren, maar droeg wel bij aan het teamresultaat dat de Nederlandse turnsters een ticket voor de Spelen van Tokio opleverde.

Biles zal daar op jacht gaan naar een aanvulling van haar verzameling van vier gouden en één bronzen olympische medailles, alle behaald in Rio.



Biles haalde haar WK-medailles bij vijf WK-optredens, te beginnen in 2013 in Antwerpen. Tsjerbo was eveneens op vijf WK's actief, tussen 1991 en 1996.