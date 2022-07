Ongeslagen Femke Bol kijkt met bewondering naar hordewonder McLaughlin

Femke Bol is dit jaar ongeslagen op de 400 meter horden. Ze geldt als een zekere kandidate voor een medaille op de WK atletiek. Voordat ze afreisde naar de titelstrijd in het Amerikaanse Eugene zegevierde ze nog in de Diamond League van Stockholm in een tijd van 52,27.

Slechts één atlete was dit jaar sneller en dat was de Amerikaanse Sydney McLaughlin. Zij liep tijdens de Amerikaanse kampioenschappen een onwaarschijnlijk wereldrecord van 51,41. McLaughlin won vorig jaar het goud op de Olympische Spelen in Tokio, Bol behaalde daar het brons.

McLaughlin liep haar record tijdens de Amerikaanse kampioenschappen in Hayward Field, het atletiekstadion in Eugene waar ook de WK worden gehouden. ,,Iedere keer als ik hier kom, voel ik dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Ik presteer hier altijd geweldig”, zei ze in aanloop naar de WK.

Bol had met bewondering de tijd gezien van de Amerikaanse McLaughlin. ,,Het is heel bijzonder dat ze dat kan. Ik heb meer races nodig om harder te gaan. Ik kijk ernaar op en haal er motivatie uit. Ik kom haar jammer genoeg te weinig tegen in wedstrijden”, zei ze eerder.

In Eugene kwam de Amersfoortse al in actie op de 4x400 meter estafette gemengd. Ze was in de finale de slotloopster die met een splittijd van 48,95 de ploeg aan het zilver hielp. ,,De vorm is er en ik heb er heel veel zin in. Ik loop op mijn best als ik met de sterkste atletes ter wereld de laatste 100 meter in ga.”

De series van de 400 meter horden zijn in de nacht van dinsdag op woensdag om 02.15 uur (Nederlandse tijd).

Bekijk onze sportvideo’s.