Ongemak bij Nederlandse basketballers voor duel met Rusland: ‘Begrijpen gemengde reacties’

De Nederlandse basketballers snappen dat het besluit om donderdag ondanks de Russische militaire aanval op Oekraïne gewoon in actie te komen in en tegen Rusland reacties gaat oproepen. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia verblijft in Perm, een stad op zo’n 1300 kilometer van Moskou. Oranje neemt het daar vanaf 16.00 uur in de WK-kwalificatie op tegen de Russen.

Volgens de Nederlandse basketbalbond (NBB) ,,voelen de spelers en staf zich zeer ongemakkelijk bij de ontstane situatie”. Toch is na ,,intensief en beslist geen eenvoudig overleg” besloten om donderdagmiddag aan te treden. ,,In Perm is het rustig, daar merk je niets van wat nu gaande is”, zei een woordvoerder van de Nederlandse basketbalbond eerder op de dag, na contact met teammanager René Vlaanderen.

Russische militairen vielen in de nacht van woensdag op donderdag Oekraïne aan. Vanuit vrijwel de hele wereld wordt die Russische aanval veroordeeld. Regeringsleiders kondigden strenge en scherpe sancties aan tegen Rusland. ,,Net als iedereen zijn ook de Nederlandse basketballers geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. De eerste en belangrijkste zorg voor de Nederlandse basketbalbond is de veiligheid van de delegatie. In nauw overleg met de internationale basketbalbond FIBA, maar ook met sportkoepel NOC*NSF en het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt de situatie nauwlettend gevolgd”, meldde de NBB in een verklaring.

Quote In Perm, gelegen op ruim 2000 kilometer van de Rus­sisch-Oekraïense grens, is de situatie rustig en de veiligheid gegaran­deerd door de Russische basketbal­bond en de lokale autoritei­ten

,,In Perm, gelegen op ruim 2000 kilometer van de Russisch-Oekraïense grens, is de situatie rustig en de veiligheid gegarandeerd door de Russische basketbalbond en de lokale autoriteiten. Voor de terugvlucht van de Nederlandse ploeg die gepland staat voor vrijdagochtend worden de maximale veiligheidsmaatregelen genomen om iedereen vrijdagochtend weer veilig in Nederland te hebben. We begrijpen dat dit tot gemengde reacties zal leiden. Na terugkomst in Nederland zal daarop een verklaring van het team en de basketbalbond volgen.”

Volgens de NBB zal de sport nooit zelfstandig overgaan tot een boycot. ,,Indien sport wordt opgenomen in brede internationale boycot waar Nederland aan meedoet, zal de sport in Nederland die boycot doorgaans volgen.” De basketballers spelen zondag weer tegen Rusland, dan in Almere.

