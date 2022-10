Ongekende atletieksuccessen gingen gepaard met intimidatie en pestgedrag: 'Dat had anders gemoeten’

Noël van ’t End wil na teleurstel­len­de Spelen revanche op WK judo: ‘Ik voel dat ik de deur weer kan inbeuken’

De WK judo in Tasjkent zijn voor Noël van ’t End (31) de kans om te laten zien dat hij weer de beste van de wereld kan zijn. Na zijn mondiale titel in 2019 volgde een teleurstelling op de Olympische Spelen en een elleboogoperatie. ,,Een paar pillen erin en dan kunnen we weer verder.’’

6 oktober