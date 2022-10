Onderzoek: Rugbyers hebben veel grotere kans op ALS

met samenvatting Volleybal­sters redden het niet tegen ijzersterk Italië, tweede nederlaag op rij op WK in eigen land

De Nederlandse volleybalvrouwen hebben de laatste wedstrijd van de groepsfase op het WK verloren. Voor uitverkochte tribunes in GelreDome was Italië in vier sets te sterk: 25-13, 22-25, 25-16, 25-22. Oranje was al gekwalificeerd voor de tweede ronde.

2 oktober