Ondanks 'frustrerende wedstrijd’ heeft Nederland weinig moeite met Kenia

SamenvattingMet bijna speels gemak en geheel volgens verwachting wonnen de Nederlandse volleybalsters vanavond hun tweede wedstrijd op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Catania. Het werd tegen Kenia in de tweede stad van Sicilië 3-0 (25-17, 25-10, 25-10).

Door Lisette van der Geest

Robin de Kruijf noemde de wedstrijd, ondanks de zege, na afloop ‘frustrerend’. Over de Keniaanse volleybalsters, de nummer twee van Afrika na Kameroen, was vooraf weinig bekend. Namen van sterspeelsters lagen niet voor op de tong van de Nederlandse selectie. ,,Maar doordat zij geen systeem hebben, gebeurt er vaak iets onverwachts en dat kan frustreren”, zegt De Kruijf. ,,Soms is het makkelijker tegen een sterk team te spelen waarbij je een beetje weet wat komen gaat. Het was soms een beetje chaos.”

Maar dat beetje chaos leverde wel een overtuigende zege op. En daarmee is het vizier direct gericht op de confrontatie van morgen. De beslissende, voor dat ene olympische ticket dat dit weekeinde in Catania beschikbaar is. Gisteren won Nederland al van België, met Italië treft Nederland de nummer twee van het WK van vorig jaar.

Bondscoach Jamie Morrison weet in ieder geval dat hij morgen beschikt over een fitte selectie. Hij koos bij het begin van de wedstrijd tegen Kenia voor zijn vaste basis, maar liet steeds meer wisselspelers spelen in de daaropvolgende set. De derde set begon de Amerikaan in Nederlandse dienst zelfs met alleen maar wisselspeelsters – en ook die werd met duidelijke cijfers gewonnen. Het zegt iets over de brede selectie waar Morrison over beschikt. Wat een voordeel ten opzichte van Italië kan zijn morgenavond, in een stadion dat vol zal zitten met Italiaanse supporters.

Het organiserende land bepaalt de tijdstippen van spelen en de indeling, vaak in samenspraak met de landelijke televisiezender. Nederland speelde gisteren en vandaag om 18.00 uur, morgenavond treden ze om 21.15 uur aan, het tijdstip waarop Italië al twee dagen speelt. Dat betekent dat het Nederlands team minstens drie uur langer hersteltijd heeft. Nederland rekende vandaag ook nog eens in vijf kwartier af met Kenia, de kans dat de confrontatie tussen België en Italië net zo lang duurt is klein.

Bekijk hier de reactie van bondscoach Jamie Morrison na afloop:

,,Het is zeker fijn dat je een paar uur eerder klaar bent”, zegt Britt Bongaerts daarover. De Kruijf denkt niet dat drie uur een heel groot verschil maakt. ,,Maar ik vind het zelf wel fijn.” Kleine verschillen kunnen bepalend zijn wanneer het niveau van twee ploegen vergelijkbaar is. Bongaerts, direct na de wedstrijd vanavond: ,,Wij kunnen nu op ons gemak video kijken en op tijd naar bed.” Terwijl Italië op voorhand weet dat het minstens middernacht wordt voordat zij hun hotel vlakbij het vliegveld van Catania weer betreden. Bongaerts: ,,Maar een paar uur extra of niet, Italië staat er morgen, dat weet ik zeker.”

De Kruijf, bij wie van zenuwen nog geen sprake is – ‘dat komt morgen na mijn middagdutje’, vindt de afwisseling van een zwaardere tegenstander met België naar een relatief makkelijkere van vandaag prettig. ,,Dat maakt dat we iets meer tijd hadden om dingen die gisteren niet goed gingen af te stemmen en daar vandaag mee te oefenen. Dat is aardig gelukt. Dat geeft ook vertrouwen voor morgen.”