Ondanks crash Max Verstappen toch Nederlandse zege in virtuele 24 uur van Le Mans

Rietveld had Verstappen vrijdag al afgetroefd door met 2 duizendsten verschil de poleposition te veroveren. De wereldkampioen in de Formule 1 startte dus in de race vanaf de tweede startplek, maar nam bij de start al meteen de koppositie over. Na zeven uur kwam er plotseling een einde aan de race voor Verstappen. Hij crashte en reed zijn auto in de vangrails. De schade was te groot om verder te rijden. In het virtuele racen is dat niet anders dan in de realiteit. Het team van Rietveld nam na het uitvallen van Verstappen de leiding weer over en stond deze niet meer af.