Omstreden zege skiër Kriechmayr in klassieke afdaling Wengen

De deelname van Kriechmayr in Wengen was omstreden. Hij was nog maar kortgeleden positief getest op corona en had volgens de regels nog in quarantaine moeten zijn en dus niet mee mogen doen, maar de internationale skifederatie FIS verleende hem een speciale dispensatie. Die vrijstelling leidde tot protesten van met name zijn Franse en Zwitserse concurrenten, maar de FIS boog niet voor die bezwaren.



De Zwitser Marco Odermatt werd in de klassieker op de Lauberhorn vierde op 0,46 en verstevigde zijn koppositie in de stand van de algemene wereldbeker. Hij heeft ruime voorsprong op de Noor Aleksander Aamodt Kilde, die de zevende tijd noteerde in Wengen.