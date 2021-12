Olympisch finaliste schoonspringen Inge Jansen zwanger

Schoonspringster Inge Jansen (27) laat de WK in mei 2022 in de Japanse stad Fukuoka aan zich voorbij gaan. De inwoonster van Veldhoven verwacht in juni haar eerste kind. Na de geboorte wil ze wel doorgaan met topsport.

Jansen, die in Eindhoven traint, werd in 2019 in de Oekraïense hoofdstad Kiev Europees kampioen op de 3 meter-plank. Afgelopen zomer werd ze op de Olympische Spelen van Tokio vijfde.

,,Ik kijk met heel veel plezier en voldoening terug op de Spelen. Het was een geweldige ervaring”, aldus Jansen in een persverklaring. ,,Maar het blijft jammer dat corona er als een sluier overheen hing en we voor lege tribunes moesten sporten. Daardoor miste je toch wel veel van de magie die altijd doorklinkt in de verhalen van sporters die aan de Olympische Spelen hebben meegedaan. Ik wil dat ook heel graag eens beleven en ga er alles aan doen om Parijs 2024 te halen.”

,,Ik kan me op het WK in de zomer van 2023 kwalificeren voor de Spelen. Tegen die tijd hoop ik weer op mijn niveau van de laatste jaren te zitten. Natuurlijk kun je nooit voorspellen hoe je lichaam van een zwangerschap en geboorte herstelt. En misschien is het in de praktijk voor mij niet te doen om topsport en het moederschap te combineren. Maar zoals ik er nu in sta ga ik het zeker proberen, uiteraard met hulp van mijn vriend en familie. Ik voel me prima en ga ook zo lang mogelijk door met trainen. Uiteraard zal ik geen sprongen maken vanaf de duikplank, maar conditie- en krachttraining blijf ik voorlopig gewoon doen.”

Volledig scherm Inge Jansen © Bert Jansen/DCI Media