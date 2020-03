Oerpositivo Terpstra: Alsof we in een hele rare film terecht zijn gekomen

Door Natasja Weber



De stilte op de boulevard, de stilte op het strand. Erica Terpstra weet niet wat ze ziet wanneer ze vanaf de tweede verdieping van haar appartement in Scheveningen naar buiten kijkt. ,,Het is zo merkwaardig joh! Er loopt helemaal niemand. Gelukkig houden heel veel mensen zich aan de strengere richtlijnen van het kabinet. Zelf leef ik ze ook strikt na. Ik zit al een paar weken binnen en ga alleen de deur uit voor een boodschapje. Gezien mijn leeftijd behoor ik natuurlijk tot de kwetsbare groep”, zegt de 76-jarige voormalige topzwemster.



Vooropgesteld: het gaat hartstikke goed met Erica Terpstra.



,,Ik voel me prima. Even afkloppen hoor, want ik ben een beetje bijgelovig. Ik vind het alleen wel jammer dat ik nu minder kan sporten. Normaal gesproken ga ik driemaal per week met mijn personal trainer het strand op om in goede conditie te blijven. ‘Fit to travel’, noem ik die trainingen. Door weer en wind word ik afgepeigerd en daar knap ik enorm van op. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu mis.”