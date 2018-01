Ockeloen en Kessler winnen strandrace in Egmond

Ockeloen noteerde over de 38 kilometer strand en duin 1.02.37. Van Breda reed twee seconden langzamer. De derde plaats was voor Nederlands kampioen wielrennen op de weg Ramon Sinkeldam, die 1.02.56 klokte.

Bij de vrouwen was Nina Kessler de sterkste. Ze ontdeed zich in de slotfase van medevluchtster Rozanne Slik en soleerde naar de meet in 1.10.46. Slik finishte in 1.10.54. Ellen van Dijk reed naar de derde plek in 1.11.14.