Nurmagomedov verslaat McGregor, massaal gevecht breekt uit

De Rus Nurmagomedov blijft door de overwinning wereldkampioen in de mixed martial arts (MMA) van de vechtbond UFC (Ultimate Fighting Championship). De 30-jarige McGregor klopte in de vierde ronde af. Hij zat op dat moment gevangen in een nekklem van de Russische worstelaar.



Direct nadat de Ier opgaf sloeg de vlam in de pan. Nurmagomedov (30) klom de kooi uit en ging het gevecht aan met iemand in het publiek. Ook in de kooi kwam een gevecht op gang. Een persoon met een rood shirt aan sloeg McGregor een aantal keer voordat de beveiliging tussenbeide kwam. Naderhand zouden drie mensen uit het team van Nurmagomedov zijn gearresteerd door de politie.



Toen de gemoederen weer een heel klein beetje tot bedaren waren gebracht, vroeg Nurmagomedov meerdere malen waar zijn kampioenschapsgordel bleef. Deze werd echter niet uitgereikt, daarvoor was de sfeer volgens UFC-voorzitter UFC president Dana White te grimmig. Hij vreesde dat er van alles in de ring gegooid zou worden als hij de gordel aan Nurmagomedov zou overhandigen. Beide vechters verlieten onder politiebegeleiding de zaal.

Vanaf het begin van het gevecht had de Ier het in Las Vegas lastig. De eerste ronde verzandde snel in een vermoeiende worstelpartij, nadat Nurmagomedov naar de benen greep van McGregor. De Rus, als grondvechter pur sang, was er alles aangelegen om het spel naar de grond toe te trekken. Dat lukte ook in de tweede ronde, waarin de Ier tussendoor een aantal stevige klappen moest incasseren. En in de vierde was de partij beslist.

Rentree

McGregor keerde terug in de kooi na een kort uitstapje naar de boksring. Vorig jaar augustus nam de hij het op tegen bokser Floyd 'Money' Mayweather. Dat 'titanengevecht' verloor hij op technisch knock-out. Zijn laatste gevecht in de UFC dateerde van november 2016 toen hij Eddie Alvarez knock-out sloeg. Hij raakte zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter.



Nurmagomedov en McGregor ontmoetten elkaar eerder dit jaar ook al even buiten de kooi. In april ging de Ier door het lint bij een reeks UFC-partijen in New York waar hij zelf niet aan meedeed. Hij smeet daar onder meer een steekwagen door het raam van een touringcar waarin de Rus zat.

Volledig scherm Khabib Nurmagomedov werkte McGregor meerdere keren naar de grond. © AFP

Volledig scherm Het gevecht tussen Nurmagomedov en McGregor duurde vier rondes. © AP