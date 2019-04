Noorwegen bezorgt Nederlandse curlingmannen vierde WK-verlies

Het team van skip Jaap van Dorp begon nog goed. Na een sterke start met steal van één punt op de eerste beurt van de Noren gaven de Nederlanders de wedstrijd na een gelijke stand halverwege in de tweede helft uit handen. Na de pauze pakte Noorwegen direct twee punten op de beurt van Nederland en die score herhaalden ze in het negende end, waardoor de onoverbrugbare 9-4-eindstand werd bereikt.

Het team van bondscoach Leibbrandt speelt tot en met vrijdag in totaal 12 wedstrijden in de voorronde en staat momenteel door de overwinningen op olympisch kampioen Verenigde Staten en op Europees kampioen Schotland op een achtste plek. Woensdag speelt Nederland eerst tegen China en later op de dag tegen Duitsland. Beide tegenstanders hebben pas één zege.